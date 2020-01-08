قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم الاربعاء ،إن الحرس الثوري استهدف الیوم مركز المؤامراة و بؤرة إرهاب الدولة الأمريكية في المنطقة.

وأكد علي ربيعي على هامش اجتماع الحكومة ان إيران ليست داعية حرب وأن الرد على الولايات المتحدة كان حق إيران الشرعي وإذا قام الأمريكيون بالرد فسنرد بشدة.

و اضاف ربيعي ان اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني الذي كان "أهم مسؤول عسكري في العالم" لعب دورا في وقف تصعيد داعش في غرب آسيا وشمال إفريقيا، أثبت أن داعش جزء من لعبة الولايات المتحدة لنهب المنطقة لافتا ان تواجد الامريكيين في المنطقة لم يكن اساسا لمواجهة داعش كما كانوا يدعون.

واعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في بيان لها فجر الاربعاء عن دك قاعدة "عين الاسد" الاميركية في محافظة الانبار في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية.