قام خمسة عشرة سفيرا ايرانيا لدى الدول الاسيوية والافريقية والاوروبية الاسبوع الماضي بزيارة قلعة بم التاريخية وقنوات الري في هذه المدينة التي تمت تسجيلها عالميا.

ويقع هذا التراث العالمي ومناظره الثقافية على الحافة الجنوبية من الهضبة الإيرانية في محافظة كرمان، جنوب شرق إيران، بالقرب من حدود باكستان. وترتفع بمْ ١٠٦٠ مترا فوق مستوى سطح البحر في وسط واد تطل عليه من الشمال جبال كفت ومن الجنوب جبال ألبرز. ويشكل هذا الوادي المنظر الثقافي الفسيح لمنطقة بمْ. وتكمن وراء الجبال صحراء لواط الشاسعة في وسط إيران.

ويمكن إرجاع نشأة قلعة بمْ ، ارگ بمْ ، إلى الفترة الأخمينية (من القرن السادس إلى القرن الرابع ق.م.) أو حتى إلى ما قبلها. وكان أوج ازدهار القلعة في الفترة الممتدة من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر، إذ كانت تقع على مفترق طرق تجارية هامة وتعرف بإنتاج الملابس الحريرية والقطنية. وتمثل القلعة، التي تضم مقر الحاكم والمنطقة السكنية المحصنة، مركز الثقل في المنظر الثقافي الواسع الذي يحيط بها.

وكانت الحياة في الواحة ترتكز على قنوات الري الجوفية التي حافظت بمْ على بعض من اقدم الشواهد عليها في إيران والتي ما تزال تؤدي وظيفتها إلى اليوم. وتعتبر قلعة بم نموذجا مثاليا للمدينة المحصنة في العصور الوسطى وقد بنيت بتقنيات محلية باستخدام طبقات من الطين (چينه)، والطابوق اللبني، أي المعمول من الطين المجفف بالهواء وأشعة الشمس (خشت) والهياكل المقوسة والمقببة.

وتمثل مدينة بمْ ومناظرها الثقافية نموذجا بارزا لمستوطنة قديمة محصنة نشأت في الهضبة الإيرانية الوسطى، وشهادة استثنائية على نمو وتطور مستوطنة تجارية في البيئة الصحراوية لمنطقة آسيا الوسطى. ولاشك أن هذا البناء الرائع يمثل ذروة الإبداع وأهم إنجاز من نوعه ليس فقط في منطقة بمْ وإنما أيضا في منطقة غرب آسيا.