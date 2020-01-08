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رقم الخبر: 273071 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020 الوقت: 13:24 الاقسام: منوعات  
نباتي متحمس يتحول إلى قاتل للحيوانات

نباتي متحمس يتحول إلى قاتل للحيوانات

تحول نباتي متحمس من مدينة بريدجتون بولاية مين، إلى قاتل للحيوانات بعد أن قرأ كتابا عن فوائد اللحوم للصحة.

وتفيد صحيفة نيويورك بوست، بأن المواطن دانيل فيتاليز (42 سنة) رفض تناول اللحوم منذ الصغر، حتى أنه أصبح داعية مشهورا لاتباع نظام غذائي نباتي.

ولكن في عام 2014 قرأ فيتاليز كتابا أقنعه بفوائد اللحوم للصحة. بعد ذلك غير وجهة نظره في جولة كان خلالها يروج للنظام الغذائي النباتي. وبدأ يهتم بنمط حياة الصيادين وجامعي الثمار.

وبعد هذا أنشأ مركزا للبث الصوتي عن كيفية قتل الحيوانات وصيد الأسماك وطبخ لحوم الطيور والدواجن. كما بدأ ينشر في موقعه بشبكة (إنستغرام) صور الحيوانات والأسماك التي قتلها ومراحل طبخها وتحضيرها للأكل.

وكان آخر ما نشره، هو كيف أصطاد بنفسه الكركند وسمك الهلبوت وقدمها للضيوف في حفل زواجه من أفاني.

وتضيف الصحيفة، منزل فيتاليز مملوء بالجماجم والأسلحة والمجمدات مكتظة بلحوم الحيوانات التي اصطادها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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