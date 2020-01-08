يواصل المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور جنوب لبنان استقبال الأنشطة الفنية المنوّعة. في هذا السياق، دعت جمعية تيرو للفنون ومسرح إسطنبولي لحضور عرض فيلمَيْ العودة إلى ساو باولو إخراج ياغو هاتوري ــ بطولة قاسم إسطنبولي و«الحلم» (First Dream ــ إخراج العراقي محمد العامري) أيام السبت والأحد والاثنين المقبلة.

الشريط الأوّل، يتناول قصة رجل لبناني لجأ إلى البرازيل بحثاً عن حلمه الذي يمكن أن يضيع في أيّ لحظة. أمّا الثاني، فهو وثائقيّ يتناول فترة افتتاح «مسرح إسطنبولي» (بين عامي 2014 و2015).

يومي الخميس والجمعة، سيكون الصغار على موعد مع عرض مسرحي خاص بهم بعنوان «قوة الأصدقاء» (إنتاج اتّحاد بلديات صور) سبق أن قدّمه فريق «مسرح إسطنبولي» العام الماضي. يتناول العمل مخاطر طبيعية معرّضة لها مدينة صور، على رأسها الزلازل والفيضانات، مسلطاً الضوء على طريقة التصرّف في حال وقوع الأمر. «قوّة الأصدقاء» الموجّه إلى طلاب المدارس، يعدّ عرضاً تثقيفياً ــ توجيهياً لا يخلو من الكوميديا. مع العلم بأنّه تفاعليّ يعتمد أيضاً على تقنية الفيديو، وفق ما قال قاسم إسطنبولي.