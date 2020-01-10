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رقم الخبر: 273068 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020 الوقت: 13:40 الاقسام: ثقافة وفن  
إنتاج أنيميشن عن حياة الفریق الشهيد سليماني

إنتاج أنيميشن عن حياة الفریق الشهيد سليماني

أعلن مركز صبا للأنيميشن في ايران عن انطلاق العمل على انيميشن عن الفریق الايراني الشهيد قاسم سليماني.

ويدخل الفيلم مرحلة الدراسة وكتابة السيناريو على ان تنطلق تحضيراته قريبا ويستغرق انتاجه شهرين او اكثر.

ومن المقرر ان ينتج الفيلم بجودة Full HD بمدة 30 دقيقة ويتناول حياة هذا الشهيد الكبير.

يذكر أن القائد قاسم سليماني عانقت روحه السماء ومن معه من الرفاق فجر الجمعة المنصرم قرب مطار بغداد الدولي على يد القوات الأميركية الغادرة هناك وبأمر مباشر من الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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