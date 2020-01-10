أعلن مركز صبا للأنيميشن في ايران عن انطلاق العمل على انيميشن عن الفریق الايراني الشهيد قاسم سليماني.

ويدخل الفيلم مرحلة الدراسة وكتابة السيناريو على ان تنطلق تحضيراته قريبا ويستغرق انتاجه شهرين او اكثر.

ومن المقرر ان ينتج الفيلم بجودة Full HD بمدة 30 دقيقة ويتناول حياة هذا الشهيد الكبير.

يذكر أن القائد قاسم سليماني عانقت روحه السماء ومن معه من الرفاق فجر الجمعة المنصرم قرب مطار بغداد الدولي على يد القوات الأميركية الغادرة هناك وبأمر مباشر من الرئيس الامريكي دونالد ترامب.