انتقدت الممثلة والمخرجة الأمريكية روزانا أركيت السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري بأكمله في تغريدة عاطفية على تويتر حيث قالت ان ترامب يستخدم ذريعة الحرب للحؤول دون استجوابه ومحاكمة عزله في البرلمان الأمريكي وان قراره بضرب قائد إيراني يجعل حياة الكثير من الناس في خطر.

وقالت الممثلة روزانا أركيت ان سياسة ترامب جعلت حلفاءنا لا يثقون بنا ويبتعدون عنا ويقتربون إلى الرئيس الروسي بوتين ، ان ترامب مجرم حرب وسوف يموت الناس وقد وضعنا في حالة الحرب ليوقف عزله ، ان ايادي الحزب الجمهوري ملطخة بالدم ويحكم الولايات المتحدة حزب بلا روح وغير بشري.

واضافت انها لا تستطيع التوقف عن التفكير في كابوس آخر نتيجة سفك الدماء الذي سيحدث جراء سياسات ترامب وإنه وساسة أمريكا يتهمون أي شخص يحذر من الحرب بالوقوف إلى جانب أعداء أمريكا أو داعم للإرهابيين وهذا بالضبط هو نفس الخطاب الذي دفعنا إلى شن الحرب ضد العراق.

وقد قامت الولايات المتحدة في خرق سافر لسيادة العراق وانتهاك للمواثيق الدولية وبأمر من ترامب بضرب موكب القائد الإيراني قاسم سليماني ورئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس مع عدد من المرافقين في محيط مطار بغداد الدولي حيث أدى إلى استشهادهم.