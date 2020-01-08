تقيم جمعية مخرجي السينما الإيرانية أمسية يكرم فيها المخرج الإيراني المخضرم محمد علي نجفي تقديراً وإجلالا لمسيرته المهنية الحافلة بالعطاء والتميز والإبداع امتدت نحو نصف قرن من الزمان في الساحة الفنية .

وتقام الأمسية في اليوم الثاني عشر من يناير / كانون الثاني الجاري في صالة عباس كيا رستمي بمؤسسة فارابي السينمائي حيث يحتفل الفنانون والسينمائيون المدعوون بأعمال نجفي الفنية حيث تعرض نسخة معدلة جديدة من فيلم تقرير عن جريمة قتل على الحضور.

يذكر ان المخرج محمد علي نجفي من مواليد أصفهان عام 1945 الميلادي وحصل على شهادة الماجستير في التصميم الحضري والعمارة من جامعة إيران الوطنية.

وبدأ نجفي مسيرته الفنية من خلال إخراج مسلسل سربداران وقام بتأسيس معهد آيت فيلم بالتعاون مع جمعية المهندسين الإسلامية ويحمل في جعبته الفنية إخراج أفلام مثل الحرب الأطهر و ممرضة ليلية و أرض سماوية و حب طاهر و زاغروس و التسكع في المدينة اللاجوردية.