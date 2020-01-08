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رقم الخبر: 273063 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020 الوقت: 13:24 الاقسام: منوعات  
يفلت من الموت بأعجوبة

يفلت من الموت بأعجوبة

نجا ملاكم شاب بأعجوبة، من الموت سحقا بين سيارة وجدار.

الملاكم البريطاني زاك ماكابي كان يسير في أحد شوارع بلدة صغيرة بمقاطعة باكينغهامشير.

ويظهر في الفيديو الذي وثق الحادث، قدوم سيارة مسرعة لتصطدم بسيارة كانت تقف بجانب الرصيف الذي كان يسير عليه ماكابي.

قوة الاصطدام جاءت كبيرة، ما جعل السيارة تطير وتصطدم بالملاكم الشاب من جانبها، ما جعل قوة الصدمة خفيفة.

وقالت الشرطة البريطانية إن هناك سيارتين ومركبة كبيرة أصيبت بأضرار من التصادم، كما تم تسجيل تلفيات في مبنى مجاور.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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