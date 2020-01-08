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رقم الخبر: 273062 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020 الوقت: 13:24 الاقسام: منوعات  
منعها والدها من اقتناء (موبايل)... فقتلت نفسها بسم الفئران

منعها والدها من اقتناء (موبايل)... فقتلت نفسها بسم الفئران

وضعت فتاة مغربية حدا لحياتها بعد أن امتنع والدها عن شراء (هاتف ذكي) لها، بعد خلاف عائلي.

وتناولت الفتاة المغربية (16 عاما) سم الفئران ما أدى لوفاتها في منزل أسرتها الكائن في إقليم العرائش في المغرب.

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وبحسب موقع (العرائش) تشهد المغرب ارتفاعا بنسب الانتحار خصوصا في مدن الشمال وقراه، مما يستدعي تدخلا سريعا من السلطات المغربية.

وكانت قد أشارت دراسة مغربية نشرت في الثاني من سبتمبر/أيلول من العام الفائت قد نوهت إلى أن المغرب يشهد 5.3 حالة انتحار لكل ألف نسمة، بين عامي 2000 و 2016 ليكون ثاني بلد عربي بعد السودان بحسب منظمة الأمم المتحدة، بحسب (مرايانا).

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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