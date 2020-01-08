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رقم الخبر: 273061 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020 الوقت: 13:25 الاقسام: منوعات  
علماء يتوصلون لطائر أشعل حرائق أستراليا

علماء يتوصلون لطائر أشعل حرائق أستراليا

توصل علماء أستراليون لاكتشاف تم وصفه بالغريب، بشأن المتهم الأول في انتشار الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات في أستراليا.

ووفقا لما نشرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، وجد العلماء أن طائر الحدأة هو أكبر مسبب للحرائق في أستراليا منذ 6 أشهر تقريبا.

ويتعمد الطائر نشر الحرائق عبر التقاطه النار المشتعلة في غصن صغير، ثم يطير به ليرميه في مكان آخر من البرية، صانعا بؤر مشتعلة في أماكن جديدة.

وبهذه الطريقة ينتشر الحريق أكثر في كل مكان، في ظل قيام عشرات الطيور بفعل الشيء ذاته.

علماء جامعة سيدني أشاروا إلى أن كل ما ينبت على الأرض من أعشاب وأشجار، يعيق رؤية الحدأة، لهذا فهو يتبع هذا التكتيك لحل الأمر.

ودرس علماء الجامعة الأسترالية هذه الظاهرة وقالوا إن الغاية مما يفعله الطائر، هو أن يقتات من الحيوانات التي تلقى حتفها.

وانتشر مقطع فيديو للعشرات من طيور الحدأة يلتقط كل منها بمنقاره عشبة مشتعلة ويطير بها ليلقيها في مكان آخر متسببا في إشعال حريق جديد.

ودمرت الحرائق نحو 20 مليون فدان من الأراضي في أنحاء البلاد، وأودت بحياة 25 شخصا كما دمرت آلاف المباني وحرمت بعض البلدات من الكهرباء وخدمات الهاتف المحمول.

يذكر أنه إلى الآن، لقى 23 شخصا مصرعهم وما زال هناك 28 شخصا في عداد المفقودين، كما نفق نحو 500 مليون حيوان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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