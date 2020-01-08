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رقم الخبر: 273024 تاريخ النشر: كانون الثاني 08, 2020 الوقت: 07:47 الاقسام: محليات  
الحرس الثوري يدك قاعدة "عين الأسد" الأميركية بعشرات الصواريخ

الحرس الثوري يدك قاعدة "عين الأسد" الأميركية بعشرات الصواريخ

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في بيان لها فجر الاربعاء عن دك قاعدة "عين الاسد" الاميركية في محافظة الانبار في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية.

وافادت التقارير ان انفجارات ضخمة وقعت في قاعدة عين الاسد الاميركية.
ووفقا للبيان فان عشرات الصواريخ "ارض -ارض" قد اصابت القاعدة الاميركية فجر اليوم الاربعاء.
وجاء في جانب من البيان، ان زمن تحقق الوعد الصادق قد حل، وباذن الله تعالى فقد تمكن ابطال القوة الجوفضائية للحرس الثوري الشجعان في عمليات ناجحة باسم "عمليات الشهيد سليماني" وبكلمة السر المقدسة "يا زهراء" من دك القاعدة الجوية الاحتلالية للجيش الاميركي الارهابي والعدواني المسماة "عين الاسد" بعشرات الصواريخ "ارض- ارض"، وذلك ردا على العمليات الاجرامية والارهابية للقوات الاميركية المعتدية وثارا لعملية الاغتيال الغادرة للشهيد المظلوم والقائد البطل والمضحي والزاخر بالمفاخر لقوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق سليماني.
واعلن الحرس الثوري انه سيتم الاعلان عن التفاصيل لاحقا.
وهنأ الحرس الثوري بهذا الانتصار الكبير للامة الاسلامية والشعب الايراني المضحي واضاف:
1-نحذر الشيطان الاكبر، النظام الاميركي السفاح والمستكبر؛ بان اي عملية شريرة جديدة او تحرك او عدوان اخر، سيواجه بردود اكثر ايلاما وتدميرا.
2-ننبه الحكومات الحليفة لاميركا التي وضعت قواعدها تحت تصرف الجيش الارهابي لهذا البلد (اميركا)، بانه سيتم استهداف اي ارض تكون باي شكل كان مبدا لاعمال عدوانية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
3-لا نعتبر الكيان الصهيوني بمعزل عن النظام الاميركي المجرم في هذه الجرائم اطلاقا.
4-ننصح الشعب الاميركي وبغية الحيلولة دون المزيد من الخسائر التي يتكبدها، ان يستدعي الجنود الاميركيين من المنطقة وان لا يسمح لتعريض حياة عسكريي بلاده للمزيد من الاخطار في ظل الكراهية المتصاعدة التي يثيرها النظام الحاكم المناهض للشعب في الولايات المتحدة.

 
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