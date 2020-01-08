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رقم الخبر: 273022 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 21:26 الاقسام: سياسة  
الرئيس الايراني يعزي بوفاة عدد من المواطنين خلال مراسم تشييع القائد الشهيد سليماني

الرئيس الايراني يعزي بوفاة عدد من المواطنين خلال مراسم تشييع القائد الشهيد سليماني

أصدر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، بيانا قدم فيه التعازي بوفاة عدد من المواطنين خلال مراسم التشييع التي اقيمت في كرمان لقائد الشهيد الفريق قاسم سليماني، قائد قوة القدس بحرس الثورة الاسلامية.

وأعرب حسن روحاني عن التعازي بوفاة عدد من المواطنين في كرمان خلال مراسم تشييع الفريق الشهيد قاسم سليماني، وأوعز الى النائب الاول لرئيس الجمهورية ووزير الصحة، ان يتابعا على وجه السرعة وضع المصابين والاهتمام بعوائل الضحايا.

ووصف روحاني المشاركة الشعبية الواسعة للشعب الايراني في مراسم تشييع وتكريم قائد الاسلام وايران العظيم الفريق الشهيد قاسم سليماني، بأنه جسد مظاهر من عرفان الشعب الايراني تجاه هذا الرجل العظيم الذي بذل حياته ومهجته في الدفاع عن وحدة التراب الايراني.

وأعرب الرئيس الايراني عن الاسف لوفاة عدد من المواطنين في مراسم التشييع، بسبب الاقبال الواسع والازدحام الشديد، واوعز لوزير الصحة المتواجد في الوقت الحاضر في كرمان، الى متابعة وضع المصابين بسرعة. كما كلف نائبه الاول ببذل الاهتمام بوضع ذوي الضحايا، كما لجنة لمتابعة اسباب وقوع هذا الحادث.

وأعرب روحاني عن مواساته لذوي الضحايا، سائلا الله لهم المغفرة والرحمة، والشفاء العاجل للمصابين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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