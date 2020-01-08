أعلن اليوم الثلاثاء، السفير والمندوب الدائم للجمهورية الاسلامية لدى الأمم المتحدة "كاظم غريب آبادي" انه بعث برسالة الى المدراء العامين للمنظمات الدولية وسفراء الدول المعتمدين لدى فيينا اثر اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني.

وأكد غريب آبادي في رسالته، أن اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني الى جانب عدد من رفاقه، بمن فيهم واحد من كبار القادة العسكريين في العراق "جريمة بربرية" و"نموذج بارز" عن الارهاب الحكومي الذي نفذ بأمر من الرئيس الأميركي وصرح، ان هذا الاجراء الارهابي يتعارض وبصورة سافرة مع جميع القوانين، والأعراف، والمعاييرالدولية المألوفة والمؤكدة بما فيها مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.