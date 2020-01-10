|رقم الخبر: 273019
|تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020
|الوقت: 21:15
|الاقسام: سياسة
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روحاني لماكرون في اتصال هاتفي:
لولا جهود الفريق سليماني لكانت أوروبا أمام مخاطر كبيرة
نوه الرئيس الإيراني بالدور الكبير الذي قام به الفريق سليماني في مكافحة الإرهاب.
ان الرئيس الإيراني، حسن روحاني نوه خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالدور الكبير والمصيري الذي قام به الشهيد الفريق قاسم سليماني في مكافحة الإرهاب، قائلا إنه لولا سليماني لكانت أوروبا أمام مخاطر كبيرة اليوم.
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