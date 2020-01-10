ان الرئيس الإيراني، حسن روحاني نوه خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالدور الكبير والمصيري الذي قام به الشهيد الفريق قاسم سليماني في مكافحة الإرهاب، قائلا إنه لولا سليماني لكانت أوروبا أمام مخاطر كبيرة اليوم.