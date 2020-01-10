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رقم الخبر: 273019 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 21:15 الاقسام: سياسة  
لولا جهود الفريق سليماني لكانت أوروبا أمام مخاطر كبيرة
روحاني لماكرون في اتصال هاتفي:

لولا جهود الفريق سليماني لكانت أوروبا أمام مخاطر كبيرة

نوه الرئيس الإيراني بالدور الكبير الذي قام به الفريق سليماني في مكافحة الإرهاب.

ان الرئيس الإيراني، حسن روحاني نوه خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي  إيمانويل ماكرون، بالدور الكبير والمصيري الذي قام به الشهيد الفريق قاسم سليماني في مكافحة الإرهاب، قائلا إنه لولا سليماني لكانت أوروبا أمام مخاطر كبيرة اليوم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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