افاد مراسل "ارنا" من محافظة كرمان (جنوب شرق)، ان مراسم تشييع الجثمان الطاهر للشهيد "الفريق الحاج قاسم سليماني" ورفيق دربه "الشهيد حسين بور جعفري" الى مثواهما الاخير في مدينة كرمان (جنوب شرق) اليوم والتي تأجلت بسبب ازدحام الجماهير، بدات من جديد ولاتزال مستمرة.

وشهدت محافظة كرمان حيث مسقط راس الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفيق دربه الشهيد حسين بور جعفري، منذ صباح اليوم الثلاثاء مراسم تشييع ملحمية بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية وعدد من الوزراء وممثلين عن السلطة القضائية الى جانب الحشود المعزية من اهالي المحافظة.

وجاء في هذا التقرير، ان هذه المراسم بدات من جديد مساء اليوم في "جنة الشهداء" (في مدينة كرمان) بعد تاجيلها جراء ازدحام الجماهير ولاتزال مستمرة.

واستشهد قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس ومرافقيهما في هجوم جوي اميركي غادر (الجمعة 3 كانون الثاني / يناير) بعد خروجهم من مطار بغداد، وذلك بأمر من الرئيس الأمريكي ترامب.