*وزير خارجية تركيا الأسبق: من يسمون بـ" المعارضين السوريين" باتوا مرتزقة يقاتلون من أجل حفنة دولارات

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار العاصمة السورية دمشق، وأجرى لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكر الكرملين، أن بوتين تجول في شوارع العاصمة السورية، وسيطوف في عدد من المناطق السورية.

وأضاف : أن الرئيس الروسي أجرى مباحثات مع نظيره السوري بشار الأسد، خلال زيارة إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال بيسكوف: "في سياق محادثاته مع الأسد، أشار بوتين إلى أنه يمكن الآن أن يعلن بثقة، قطع مسافة كبيرة تجاه إعادة بناء الدولة السورية، ووحدة أراضيها".

وأضاف: "أشار بوتين أيضا إلى أنه يمكن بالعين المجردة، مشاهدة بوادر عودة الحياة السلمية إلى شوارع دمشق".

من جانبه ، أعرب الأسد عن امتنانه لروسيا على المساعدة في مكافحة الإرهاب وإعادة السلام.

في سياق آخر، أكد وزير الخارجية التركي الأسبق يشار ياكيش أن إقرار رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بنقل مئات الإرهابيين من سورية إلى ليبيا يثبت أن هؤلاء “المعارضين الذين كانوا يدعون أنهم حاربوا الحكومة السورية من أجل الحرية والديمقراطية باتوا الآن مرتزقة يقاتلون من أجل حفنة من الدولارات في بلد آخر غير وطنهم الحقيقي”.

وأوضح ياكيش وهو من مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم وأول وزير خارجية في حكومته بعد استلام الحزب السلطة نهاية عام 2002 في حديث لموقع (تي 24 ) الإخباري أن تدخل أردوغان في ليبيا له انعكاسات خطيرة على علاقات أنقرة الخارجية مشيرا إلى أن أردوغان “الذي يدعي دعم الشرعية في ليبيا هو نفسه الذي دعم التنظيمات الإرهابية في سورية ضد حكومتها الشرعية والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة”.

*تجمع جماهيري حاشد في ساحة سعد الله الجابري بحلب تنديداً بجريمة اغتيال الفريق سليماني

من جهة اخرى شهدت ساحة سعد الله الجابري بحلب الثلاثاء تجمعاً جماهيرياً حاشداً تنديداً بجريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني والذي استشهد يوم الجمعة الماضي في جريمة اغتيال نفذتها طائرات أمريكية قرب مطار بغداد الدولي وأدت أيضاً إلى استشهاد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وعدد آخر من رفاقهما.