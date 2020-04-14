وتدعو للاشتباك المفتوح مع العدو دفاعًا عن الأقصى

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الاقتحامات والاعتداءات الوحشية المتكررة لجنود العدو الصهيوني وعصابات المستوطنين على المسجد الأقصى، وحرمان الفلسطينيين من الصلاة فيه، والاعتداء عليهم، والتنكيل بهم.

وقالت في بيانٍ صحفي نقلته وكالة "فلسطين الآن" : "إنّ هذه سياسة عدوانية على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتدنيس المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين استمرار للحرب الدينية، واستفزاز لمشاعر الأمة العربية والإسلامية"

وأضافت الحركة أن ما يقوم به العدو" يستدعي منهم جميعا القيام بواجبهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه فلسطين، وما يجري للقدس والمسجد الأقصى من تهويد وإرهاب صهيوني ممنهج، والضغط على صناع القرار في المنطقة، وعدم السماح بتمرير أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني المجرم، والعمل دومًا على عزله وفضح جرائمه"

وحيّت المقدسيين وجموع المرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى وعلى بواباته.

ودعت حركة "حماس" الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل وكل مكان في فلسطين بألا يتركوا الأقصى وحيدا، وأن يهبوا للدفاع عنه وحمايته، والتصدي بكل قوة للعدو الصهيوني ولعصابات المستوطنين، وتصعيد المقاومة والاشتباك المفتوح مع العدو على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة مهما كلف ذلك من ثمن، ومهما كانت التضحيات، فمن حق شعبنا أن يدافع عن أرضه وحقوقه ومقدساته بكل أشكال المقاومة.‎

هذا واقتحم المتطرف يهودا غليك وعشرات المستوطنين، الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة، ووسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 88 مستوطنًا بينهم المتطرف "غليك" اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.

وأوضحت أن مرشدين يهود قدموا للمستوطنين شروحات عن "الهيكل" المزعوم أثناء اقتحامهم الأقصى، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في باحاته.

وخلال جولاته الاستفزازية، حاول غليك برفقة وزير الزراعة الصهيوني السابق أوري أرئيل ومجموعة مستوطنين سرقة حجارة وأتربة من المنطقة الشرقية في المسجد الأقصى، إلا أن الحراس تصدوا لهم.

وفي السياق، اعتقلت قوات العدو حارس الأقصى سلمان أبو ميالة أثناء خروجه من المسجد، ومن ثم أفرجت عنه بعد احتجازه لمدة نصف ساعة.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) لاقتحامات من المستوطنين وقوات العدو، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.

بموازاة ذلك شنّت قوات العدو الصهيوني، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيش في منازل الفلسطينيين، بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر فلسطينية فإن قوات العدو اعتقلت أسيرا محررا من منزله في مخيم بلاطة برام الله.

كما اعتقلت قوة كبيرة من جيش العدو مواطنا ونجليه وسط مواجهات اندلعت في جنين، إضافة لمصادرة معدات ورشة خراطة.

واقتحم عشرات المستوطنين، بلدة كفر حارس بحجة أداء طقوس تلمودية.

إلى ذلك كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال الصهيوني وافقت على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت في بيان لها أن "اللجنة العليا للتخطيط التابعة للسلطة المدنية الاسرائيلية وافقت على بناء هذه الوحدات خلال اجتماعات عقدتها يومي الأحد والاثنين".

وبحسب وسائل اعلام العدو، فقد صادق ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى"، على إيداع خطط بناء 1150 وحدة سكنية استيطانية، وهي المرحلة الأولى في إجراءات التخطيط والترخيص، فيما صادق على بناء 786 وحدة استيطانية بشكل نهائي.

وتشمل خطط البناء 285 وحدة استيطانية في مستوطنة "حورشا"، و180 وحدة في مستوطنة "متسبيه داني"، و147 وحدة في مستوطنة "متسبيه ياريحو"، و107 وحدات في مستوطنة "ألون موريه"، و100 وحدة في مستوطنة "نافيه تسوف"، و40 وحدة في مستوطنة "بفدوأل".

الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، اعتبر اليوم الثلاثاء، أن قرار "إسرائيل إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي المحتلة بأنه تصعيد لحرب الاستيطان الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية".

وأضاف البرغوثي في تصريح صحفي أن "حكام إسرائيل يحاولون تكرار جريمة النكبة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالجمع ما بين الاستيطان الاستعماري، ولصوصية سرقة ونهب أراضي الفلسطينيين ومواردهم الطبيعية، وخنق الاقتصاد والحصار الاقتصادي".

وأكد البرغوثي أن "استراتيجية إسرائيل ستفشل طالما بقي الفلسطينيون متمسكون بالصمود على أرض وطنهم ولكن إفشالها الكامل يتطلب إنهاء الانقسام، وتصعيد المقاومة الشعبية، وحركة المقاطعة وفرض العقوبات"، على حد قوله.