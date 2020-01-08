أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية، الثلاثاء، طائرة تجسس مقاتله نوع CH-4 في أجواء محافظة الجوف.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: الدفاعات الجوية تتمكن من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع CH-4 في محافظة الجوف، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأجواء اليمنية.

وأوضح العميد سريع أنه تم استهداف الطائرة "بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا.

وكانت الدفاعات الجوية قد أسقطت في 29 أغسطس 2018 طائرة مقاتله بدون طيار تابعة للعدوان السعودي الأمريكي نوع CH-4 في جيزان، فيما تم إسقاط الطائرة الثانية من ذات النوع في 23 ديسمبر من ذات العام في أجواء محافظة صعدة.

وكان ناطق القوات المسلحة اليمنية أعلن العميد يحيى سريع أن العام الحالي سيكون عام الدفاع الجوي.

من جهة اخرى، أفاد مصدر محلي في محافظة الضالع جنوب اليمن، الثلاثاء، باستهداف انصار الله لـ"معسكر الصدرين"، بمنطقة مريس شمال الضالع، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف جنود قوى العدوان.

وتناقلت مصادر محلية أنباء عن مقتل 11 جندياً من القوات الجنوبية، وجرح 20 آخرين، بالقصف الصاروخي الذي نفذه الجيش اليمني واللجان الشعبية على المعسكر.

وتضاربت الأنباء بشأن طبيعة الاستهداف، إذ ذكرت مصادر محلية أن الضربة كانت بصاروخ باليستي فيما قالت مصادر أخرى أنه تم استهداف المعسكر بطائرة مسيرة.

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، الثلاثاء، مصرعهم وجرح آخرون في قصف صاروخي ومدفعي طال تجمعاتهم في مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية والمدفعية لدى الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي غرب وجنوب حرض.

وأكد المصدر مقتل وجرح أعداد من المرتزقة إثر القصف.

كما أكد مصدر مسؤول بميناء الحديدة، الاثنين، أن بحرية العدوان السعودي الأمريكي تواصل احتجاز 9 سفن محملة بـ220 ألف طن من المشتقات النفطية.

وتصر قوى العدوان على خنق الشعب اليمني من خلال ممارساتها وقرصنتها البحرية في احتجاز السفن النفطية، غير مكترثة بالتداعيات التي قد تنتج بسبب أفعالها الإجرامية.

*وقفة قبلية في مديرية عبس بحجة تنديدًا باغتيال المجاهدين سليماني والمهندس ورفاقهما

نظم أبناء مديرية عبس عزلة قطبة بمحافظة حجة، مساء الاثنين، وقفة قبلية مسلحة استمرارا للنفير العام وتنديدا بالاعتداء الأمريكي وارتكاب جريمة الاغتيال للقائدين المجاهدين قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهما بالعاصمة العراقية بغداد فجر يوم الجمعة.

وحمل المشاركون شعارات الحرية المناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة.

وأكد الحاضرون في الوقفة أن إقدام الشيطان الأكبر على استهداف رموز الأمة ورموز المقاومة في اليمن سوريا ولبنان والعراق يكشف زيف العناوين الذي يخدع بها العالم كالحرية وحقوق الإنسان.

كما أكد بيان المسيرة على الوقف مع أحرار أمتنا في معركة الكرامة والاستقلال والحرية ضد الاستكبار والإجرام الأمريكي والإسرائيلي، مشددًا على أن محور المقاومة هو الجبهة المتقدمة في التصدي للعدو الأمريكي والصهيوني وهو الدرع الحصين للأمة، وأن دماء الشهداء وتضحياتهم لن تذهب هدرا، وأنها ستثمر نصرا وفتحا وعزا.