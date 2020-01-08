حكومة دياب في لبنان.. وعدم الاتفاق على الأسماء التي ستتولى بعض الحقائب السيادية

قال بيان صدر عن "حملة مقاطعة" إسرائيل" في لبنان"، إن رجل الأعمال، الرئيس السابق لتحالف رينو - نيسان، كارلوس غصن، الذي يحمل الجنسية اللبنانية، خرق القانون اللبناني بزيارته" إسرائيل".

وذكّر البيان، الذي نشر على صفحة الحملة في "فيسبوك"، بأن غصن التقى في الزيارة التي جرت عام 2008، مع قادة" إسرائيل" حينذاك، وبالذات شيمون بيريز وإيهود أولمرت.

وأضاف البيان، أن غصن ساعد" إسرائيل" وعزز اقتصادها، عبر تمكينها من خلال تحالف رينو- نيسان، من أن تصبح رائدة في مجال استخدام السيارات الكهربائية وهو ما خفف من اعتمادها على استيراد النفط والغاز.

وذكر أن "حملة المقاطعة في لبنان"، كشفت في السابق، علاقة غصن بـ" إسرائيل"، وذلك في بيان صدر في أكتوبر 2017، ولكن "للأسف فإن الدولة اللبنانية ليس فقط، ضربت بذلك عرض الحائط، بل وكرمت كارلوس غصن عبر إصدار طابع بريدي يحمل صورته، وكأنه مفخرة للبنان... لا معرة له!".

وأشار البيان، إلى أن غصن يعتزم عقد مؤتمر صحافي في الأيام المقبلة في لبنان، وتمنى البيان على "وسائل الإعلام اللبنانية وعلى المجتمع اللبناني وشرفاء لبنان الوقوف في وجه هذا المطبع، الفاسد، المعزز لاقتصاد العدو".

وعلى المستوى السياسي انتظر كثيرون أن يشهد لبنان هذا الأسبوع ولادة حكومة رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، لكن الخلافات بين الأخير والأحزاب السياسية حالت دون ذلك.

وأفادت مصادر مطلعة في بيروت، الثلاثاء، بوجود عقبات تمنع الإعلان عن تشكيل الوزارة الجديدة، من بينها عدم الاتفاق على الأسماء التي ستتولى بعض الحقائب السيادية.

وتشير المعطيات إلى عدم اتفاق بين الرئيس المكلف، حسان دياب، ورئيس التكتل الوطني الحر، جبران باسيل، بشأن من سيتولى حقيبتي الخارجية والطاقة، وهي من الحقائب التي يتمسك بها التيار الوطني الحر من حصته المسيحية في الحكومة.

ولم تحسم بعد أسماء بعض الشخصيات المطروحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة التي يفترض أن تنتشل البلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة.