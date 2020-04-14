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رقم الخبر: 273011 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 20:31 الاقسام: عربيات  
"مصر للطيران" تعلق الرحلات الجوية إلى بغداد

"مصر للطيران" تعلق الرحلات الجوية إلى بغداد

قررت شركة "مصر للطيران" تعليق رحلاتها الجوية المتجهة إلى العاصمة العراقية بغداد لمدة 48 ساعة، اعتبارا من يوم الأربعاء، نظرا للظروف الأمنية "غير المستقرة".

وأعلن المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني المصرية، باسم عبد الكريم، تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد لمدة 48 ساعة، بدءا من الأربعاء حتى الجمعة.

وقال عبد الكريم إن قرار التعليق جاء "نظرا للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، وحفاظا على سلامة الركاب والطائرات، لحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة".

وأضاف: "تتابع وزارة الطيران المدني الموقف أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقييم الوضع، واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخرى عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك".

وكانت شركتا الطيران الأردنية والبحرينية، قد أعلنتا تعليق رحلاتهما من وإلى العاصمة العراقية بغداد، الجمعة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بضربة أميركية قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
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