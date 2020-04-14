نبّهت السفارة الأميركية في السعودية رعاياها المتواجدين خاصةً في المنطقة الشرقية والمناطق القريبة من الحدود مع اليمن، من زيادة خطر الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، موجّهةً لهم عدد من الإجراءات الإحترازية في حال وقوع هجومٍ بالقرب منهم.

وفي تغريدتها على تويتر، حذّرت السفارة الأميركية في السعودية المواطنين الأميركيين الذين يعيشون ويعملون بالقرب من القواعد العسكرية ومنشآت النفط والغاز وغيرها من البنى التحتية المدنية المهمة في السعودية، مشيرةً إلى أنّ "جهات إقليمية فاعلة ومعادية للسعودية" قامت في وقتٍ سابق بـ "هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار ضد أهداف مدنية وعسكرية على حدّ سواء داخل المملكة" حسب تعبيرها.

ورغم امتلاك السعودية لنظامٍ من صفارات الدفاع المدني، أشارت السفارة الأميركية أنّه قد لا يتمّ تحذير المواطنين "مسبقاً قبل أيّ هجومٍ صاروخيّ أو طائرة بدون طيار"، فحثّت مواطنيها في المملكة على اتّباع توجيهاتها فور وقوع أيّ هجوم.