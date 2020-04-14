  • الثلاثاء ٢٠ شعبان ١٤٤١
  • الثلاثاء , أبريل 14, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 273010 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 20:30 الاقسام: عربيات  
السفارة الأميركية تنبه رعاياها في السعودية

السفارة الأميركية تنبه رعاياها في السعودية

نبّهت السفارة الأميركية في السعودية رعاياها المتواجدين خاصةً في المنطقة الشرقية والمناطق القريبة من الحدود مع اليمن، من زيادة خطر الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، موجّهةً لهم عدد من الإجراءات الإحترازية في حال وقوع هجومٍ بالقرب منهم.
وفي تغريدتها على تويتر، حذّرت السفارة الأميركية في السعودية المواطنين الأميركيين الذين يعيشون ويعملون بالقرب من القواعد العسكرية ومنشآت النفط والغاز وغيرها من البنى التحتية المدنية المهمة في السعودية، مشيرةً إلى أنّ "جهات إقليمية فاعلة ومعادية للسعودية" قامت في وقتٍ سابق بـ "هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار ضد أهداف مدنية وعسكرية على حدّ سواء داخل المملكة" حسب تعبيرها.
ورغم امتلاك السعودية لنظامٍ من صفارات الدفاع المدني، أشارت السفارة الأميركية أنّه قد لا يتمّ تحذير المواطنين "مسبقاً قبل أيّ هجومٍ صاروخيّ أو طائرة بدون طيار"، فحثّت مواطنيها  في المملكة على اتّباع توجيهاتها فور وقوع أيّ هجوم.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الرياض ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/0189 sec