حملة انتقادات ضد ترامب في امريكا ردّا على قراره الاجرامي باغتيال سليماني

نشرت الممثلة الأمريكية البارزة شارون ستون على صفحتها على تويتر مقطع فيديو لجنازة الفريق الشهيد قاسم سليماني، قائلة انها أكبر مراسم تشييع وحشد شاهدته طول حياتها واضافت أنها لم ترَ الإيرانيين موحّدين بهذا الشكل.

وكتبت الممثلة ستون تحت الفيديو: "ما هو رأيكم في هذا؟" هذه جنازة سليماني في مدينة أهواز جنوب غرب إيران ... وعلّقت " ترامب ليس لديه أية فكرة عما فعله.

وقد انتقدت شارون ستون في الصفحة ذاتها مشروع قانون وقّعه دونالد ترامب للسماح بالتمييز العنصري في قروض السيارات وكتبت مخاطبة ترامب: ما هي أفكارك؟ لون البشرة (السود والبيض ) لأغراض سياسية ، البشر متساوون!

وقد نشر عدد من الفنانين والسينمائيين الأمريكيين تغريدات على حسابهم على تويتر ونددوا بخطوة ترامب الاجرامية في اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس ورفاقهما الشهداء إثر عدوان صاروخي أمريكي في العراق، مؤكدين ضرورة شجب أفعال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وللحيلولة دون نشوب حريق قاتل على نطاق واسع.

وكانت جثامين قائد قوة القدس التابعة في الحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابومهدي المهندس ورفاقهما الشهداء، قد تم تشييعها بمشاركة جماهيرية واسعة في مدن الكاظمية وكربلاء والنجف يوم السبت وبعد نقل الجثامين الطاهرة الى إيران يوم الاحد تم تشييعها اولا في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران بمشاركة حافلة ومن ثم نقلت الى مدينة مشهد المقدسة التي شهدت مشاركة مهيبة وبالتالي نقلت الى طهران حيث أمّ قائد الثورة الاسلامية صلاة الجنازة صباح الاثنين وبعدها بدات مراسم تشييع حاشدة جدا بمشاركة الملايين من ابناء طهران ثم نقلت جثامين الشهداء الى مدينة قم المقدسة التي شهدت مراسم تشييع غير مسبوقة في تاريخها، وتم تشييع جثمان الشهيد الثلاثاء في مسقط رأسه مدينة كرمان جنوب شرق إيران ووريّ الثرى وكذلك تم نقل جثمان الشهيد ابومهدي المهندس الى حدود شلمجة الدولية ومنها الى مدينة البصرة العراقية.

من جانبه هاجم النجم العالمي روبرت دي نيرو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيراني.

ونشر روبرت دي نيرو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يحاور نفسه بسيناريو مفترض.

وجاء في مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه دونالد ترامب يتحدث مع نسخته، أن "رئيسنا سيبدأ حربا مع إيران، لأنه لا يملك القدرة على التفاوض. إنه ضعيف وغير فعال.. لذلك أعتقد أنه سيهاجم إيران قبل الانتخابات الرئاسية.. لأنه يعتقد أنها الطريقة الوحيدة للفوز. أليس ذلك مثيرا للشفقة؟".

وأضاف روبرت دي نيرو إلى التغريدة، رابطا يوضح تفاصيل عملية اغتيال الشهيد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني.

وكان الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو قد شن هجوما جديدا على الرئيس الأمريكي ترامب، خلال مقابلة له مع المخرج مايكل مور فيديسمبر الماضي، تمنى خلالها أن يضرب أحد الرئيس الأمريكي بكيس قمامة على وجه، وأن يتم تصويره في تلك اللحظة، وتنتشر الصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليكون هذا الأمر الأكثر أهانة له.