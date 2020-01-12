* لاريجاني: أول خطوة للثأر لدم سليماني يجب أن تكون هروب القوات الاميركية من المنطقة * مشروع قرار الإجراء المضاد على أمريكا لم يسبق له نظير في تاريخ البرلمان بعد الثورة

صادق مجلس صيانة الدستور خلال إجتماعه، الثلاثاء، على قانون يصنف البنتاغون منظمة ارهابية.

وقد تم في الاجتماع الذي جرى بحضور امين مجلس صيانة الدستور آية الله احمد جنتي ونائبه عباس كدخدائي وسائر أعضاء المجلس، بحث ومناقشة مشروع قانون البرلمان بهذا الصدد ومن ثم المصادقة عليه.

وكان نواب مجلس الشورى الاسلامي الايراني قد وافقوا خلال اجتماعهم صباح أمس، على مشروع قانون بصفة عاجلة جدا ينص على تعديل قانون الإجراء المضاد لاميركا، وذلك إثر جريمة اغتيال قائد قوات "القدس" للحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني.

وبذلك تم تعديل قانون الإجراء المضاد الذي تم إقراره من قبل مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) في تاريخ 23 ابريل/نيسان 2019 والمصنفة بمقتضاه القيادة المركزية الاميركية في المنطقة "سنتكوم" كمنظمة ارهابية، وذلك ردا على إدراج اميركا الحرس الثوري على لائحة "الارهاب" حينئذ.

ووافق نواب المجلس بالاجماع أمس، على تعديل نص قانون الإجراء المضاد عبر إدراج كافة أعضاء وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" والشركات والمؤسسات التابعة لها والقادة والمتورطين بجريمة إغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني، وذلك قبل عبارة القيادة المركزية الاميركية" سنتكوم" والقوات والمنظمات والمؤسسات التابعة لها بنص القانون.

كما ألزم القانون الحكومة الايرانية بتعزيز البنية الدفاعية لقوات القدس التابعة للحرس الثوري، عبر إستقطاع مبلغ 200 مليون يورو من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية.

وفي كلمته امام المجلس إعتبر رئيس المجلس علي لاريجاني أن اول خطوة للثأر لدم سليماني ينبغي ان تكون هروب القوات الاميركية من المنطقة وهو ماتمثّل بقرار مجلس النواب العراقي.

ووصف لاريجاني، في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش الاجتماع المفتوح للنواب، أمس الثلاثاء، المشاركة الملحمية في مراسم تشييع الفريق قاسم سليماني بمثابة الخطوة الاهم في صون الامن القومي للبلاد.

وفي سياق آخر أشار الى تفاصيل مشروع قانون برلماني مضاد لاميركا بصفة عاجلة للغاية بعد استشهاد الفريق سليماني، موضحاً: ان مشروع القانون نوقش في الاجتماع بمشاركة أعضاء مجلس صيانة الدستور.

ولفت الى ان جميع التكتلات السياسية الثلاثة صوتوا لصالح مشروع القانون المذكور وفي النهاية تم التصويت لصالحه.

في سياق متصل قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور "عباسعلي كدخدائي" : ان مشروع قرار الاجراء المضاد على امريكا الذي صادق عليه النواب بصفة عاجلة جدا اليوم ( امس) الثلاثاء، لم يسبق له نظير في تاريخ البرلمان الايراني مابعد انتصار الثورة الاسلامية.

وفي تصريح لمراسل "ارنا"، أمس الثلاثاء، لفت المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الى ان هذا المشروع القانوني ينص على تعديل قانون الاجراء المضاد على قرار ادراج حرس الثورة الاسلامية من قبل امريكا ضمن قائمة الجماعات الارهابية (المزعومة).