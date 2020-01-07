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رقم الخبر: 273006 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 16:14 الاقسام: سياسة  
جهانغیري: الشهيد سليماني نموذج وبطل حقيقي للشعب الايراني

جهانغیري: الشهيد سليماني نموذج وبطل حقيقي للشعب الايراني

اشاد النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري بالشهيد الفريق قاسم سليماني ووصفه بالنموذج والبطل الحقيقي للشعب الايراني.

وعدّ جهانغيري، في تصريح أدلى به خلال لقائه اسرة الشهيد سليماني في كرمان /جنوب شرق/ على هامش حضوره للمشاركة في مراسم التشييع والوداع الاخير، بالاخ العزيز والسند الحقيقي للشعب والمسؤولين.

ووصف استشهاده بالحدث الكبير للغاية والمشاركة الملحمية للشعب في مراسم تشييع هذا القائد الكبير يدلل على عظمة الحدث.

ونوه الى ان الشهيد سليماني كان يستحق هذه الشهادة والمرتبة وأنه الى قد حقق أمنيته القديمة فيها.

واعتبر أن الله تعالى قد القى محبته في قلوب ابناء الشعب الايراني وشعوب المنطقة وشعبنا يقدّر انجازاته واخلاصه في جميع حياته حيث وقف نفسه للدفاع عن الشعب والنظام والبلاد وتقديم الخدمات لهم.

ولفت الى ان الشهيد سليماني ساهم في ايجاد الحلول كما ان استشهاده ساهم في ايجاد الحلول للكثير من مشاكل البلاد ايضا وكأنّ الله تعالى قد أولاه بعناية خاصة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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