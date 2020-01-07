وعدّ جهانغيري، في تصريح أدلى به خلال لقائه اسرة الشهيد سليماني في كرمان /جنوب شرق/ على هامش حضوره للمشاركة في مراسم التشييع والوداع الاخير، بالاخ العزيز والسند الحقيقي للشعب والمسؤولين.

ووصف استشهاده بالحدث الكبير للغاية والمشاركة الملحمية للشعب في مراسم تشييع هذا القائد الكبير يدلل على عظمة الحدث.

ونوه الى ان الشهيد سليماني كان يستحق هذه الشهادة والمرتبة وأنه الى قد حقق أمنيته القديمة فيها.

واعتبر أن الله تعالى قد القى محبته في قلوب ابناء الشعب الايراني وشعوب المنطقة وشعبنا يقدّر انجازاته واخلاصه في جميع حياته حيث وقف نفسه للدفاع عن الشعب والنظام والبلاد وتقديم الخدمات لهم.

ولفت الى ان الشهيد سليماني ساهم في ايجاد الحلول كما ان استشهاده ساهم في ايجاد الحلول للكثير من مشاكل البلاد ايضا وكأنّ الله تعالى قد أولاه بعناية خاصة.