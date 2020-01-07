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رقم الخبر: 273004 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 16:08 الاقسام: عربيات  
المالكي للسفير البريطاني: لا يمكن التساهل مع أي خرق للسيادة العراقية

المالكي للسفير البريطاني: لا يمكن التساهل مع أي خرق للسيادة العراقية

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء (07 كانون الثاني 2020)، للسفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي أنه لا يمكن التساهل مع أي خرق للسيادة العراقية.

وقال مكتب المالكي في بيان إن "الأخير استقبل سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيكي".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية والتصعيد الحاصل في العراق والمنطقة".

واكد المالكي بحسب البيان ان "العراق يرفض التعرض لأراضيه ولايمكن التساهل باتجاه اَي ممارسة تؤدي الى انتهاك سيادته، ويسعى الى إقامة علاقات مع الجميع".

وشدد "حرص العراق على ان تكون علاقاته مبنية على التعاون والإحترام المتبادل وحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية".

بدوره اعرب السفير البريطاني "استعداد بلاده لدعم كل الجهود الرامية لتهدئة الأجواء وإبعاد الازمات عن العراق والمنطقة".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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