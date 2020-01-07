أعلن المجلس الثقافي العام في ايران، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق تسمية "يوم المقاومة العالمي" على يوم 3 يناير يوم استشهاد الفريق قاسم سليماني.

ان بناء على اقتراح مؤسسة حفظ ونشر قيم الدفاع المقدس واصوات الاعضاء المشاركين تم اطلاق تسمية يوم المقاومة العالمي على 3 يناير يوم استشهاد الفريق قاسم سليماني.

وحيا الاعضاء المشاركون في اجتماع المجلس الثقافي العام في ايران، صباح اليوم الثلاثاء، ذكرى الشهدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهم الشهداء، مدينين بشدة العمل الارهابي الامريكي.

واستشهد قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من منتسبي الحشد الشعبي، فجر الجمعة الماضي 3 يناير، في عدوان أمريكي بالطيران المسير قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.