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رقم الخبر: 273002 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 16:01 الاقسام: عربيات  
اليمن.. الدفاعات الجوية تسقط طائرة تجسس مقاتلة نوع CH-4 في الجوف

اليمن.. الدفاعات الجوية تسقط طائرة تجسس مقاتلة نوع CH-4 في الجوف

قال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسس مقاتلة نوع CH-4 في محافظة الجوف.

وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط طائرة الاستطلاع المقاتلة في الجوف بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا.

وأضاف،  ان طائرة CH-4 الاستطلاعية المقاتلة هي الثالثة من نوعها تم إسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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