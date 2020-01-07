قال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسس مقاتلة نوع CH-4 في محافظة الجوف.

وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط طائرة الاستطلاع المقاتلة في الجوف بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا.

وأضاف، ان طائرة CH-4 الاستطلاعية المقاتلة هي الثالثة من نوعها تم إسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية.