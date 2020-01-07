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|رقم الخبر: 273002
|تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020
|الوقت: 16:01
|الاقسام: عربيات
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اليمن.. الدفاعات الجوية تسقط طائرة تجسس مقاتلة نوع CH-4 في الجوف
قال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسس مقاتلة نوع CH-4 في محافظة الجوف.
وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط طائرة الاستطلاع المقاتلة في الجوف بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا.
وأضاف، ان طائرة CH-4 الاستطلاعية المقاتلة هي الثالثة من نوعها تم إسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية.
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