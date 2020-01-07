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رقم الخبر: 273001 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 16:00 الاقسام: عربيات  
جثمان الشهيد ابو مهدي المهندس يصل إلى البصرة

جثمان الشهيد ابو مهدي المهندس يصل إلى البصرة

وصل جثمان الشهيد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، الى محافظة البصرة بعد دخوله من ايران عبر منفذ الشلامجة الحدودي.

واستقبل المشيعون الجثمان وسط أجواء من الحزن والغصب على اغتياله من قبل الولايات المتحدة فجر الجمعة الماضية وسيوارى جثمان المهندس الثرى في مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف بحسب وصيته.

وعطلت الحكومة المحلية في البصرة دوام اليوم للتشييع جثمان المهندس.

وتم يوم السبت الماضي تشييع جثامين الشهيدين الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما بمشاركة جماهيرية واسعة في مدن الكاظمية وكربلاء والنجف في العراق.

ثم نقلت الجثامين إلى إيران يوم الأحد حيث تم تشييعها أولا في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران ومن ثم في مدينتي مشهد وقم قبل أن تصل إلى طهران حيث أم قائد الثورة الإسلامية صلاة الجنازة على جثامين الشهداء كما شارك الملايين من أبناء طهران في مراسم التشييع.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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