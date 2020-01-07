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رقم الخبر: 273000 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 15:55 الاقسام: دوليات  
قبرص.. صدور الحكم بحق بريطانية "كذبت" بشأن عملية اعتداء عليها

قبرص.. صدور الحكم بحق بريطانية "كذبت" بشأن عملية اعتداء عليها

حكمت محكمة قبرصية بسجن فتاة بريطانية 4 أشهر، مع وقف التنفيذ، بعد إدانتها بالكذب بشأن اغتصاب شبان إسرائيليين لها جماعيا في قبرص، خلال يوليو الماضي.
وحضنت الفتاة، البالغة 19 عاما، أفراد أسرتها ثم غادرت المحكمة وهي تبكي، بعد إدانتها بالتسبب في الأذى العام.
وعلق تنفيذ الحكم الصادر عليها لمدة 3 سنوات، وأمرت الفتاة بدفع مبلغ 148 يورو رسوما قانونية. ويعني هذا تمكنها من العودة إلى بريطانيا.
واحتشدت ناشطات من جماعات حقوق المرأة تعبيرا عن احتجاجهم خارج المحكمة، قبل صدور الحكم.
وقال القاضي، ميكاليس باباثاناسيو الذي أصدر الحكم في المحكمة الواقعة في منطقة فاماغوستا، للفتاة إنه منحها "فرصة ثانية".
وأدينت الفتاة البريطانية عقب محاكمتها بعد تراجعها عن ادعاء اغتصابها جماعيا من قبل 12 شابا إسرائيليا، في غرفة فندق في مدينة أيا نابا السياحية في قبرص في يوليو الماضي.
وقالت الفتاة إن الشرطة القبرصية أجبرتها على الاعتراف بأنها كذبت بشأن الحادثة التي وقعت في الفندق، ولكن الشرطة تنفي ذلك.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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