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رقم الخبر: 272995 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 15:23 الاقسام: سياسة  
مهاتيرمحمد: اغتيال سليماني يتنافى مع القانون الدولي

مهاتيرمحمد: اغتيال سليماني يتنافى مع القانون الدولي

قال رئيس وزراء ماليزيا "مهاتير محمد" يوم الثلاثاء ان اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني قائد قوات القدس التابع للحرس الثوري الإيراني عمل غیر اخلاقي ويتنافى مع القانون الدولي.

وقال مهاتير في تصریح صحفی إن استهداف سليماني بضربة جوية نفذتها طائرة مسيرة يتنافى مع القانون الدولي، مؤكدا انه ”حان الوقت كي تتحد الدول الإسلامية لحماية أنفسها من التهديدات الخارجية“.

واضاف : بات الامن مفقود . فهل يمكن لشخص ما وبحجة لا يرقوه كلام او تصرفات شخص ما ان يبعث طائراته المسيرة الى بلد اخر لضربه؟.

واوضح ان طريقة اغتيال قاسم سليماني بينت ان شخصا قويا (ترامب) باستطاعته نقض المواثيق والقوانين الدولية والعالم لا يستطيع ايقافة عن اعماله تلك .

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرة مسيرة حين خروجهما من مطار بغداد فجر الجمعة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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