تسبب توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، في إصابة أحد زملائه خلال تدريبات الفريق يوم الاثنين بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ويقيم بايرن معسكرًا شتويًا بالدوحة، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري الألماني في منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مولر تسبب في إصابة زميله جيروم بواتينج خلال التدريبات، بعدما وجه إليه ضربة في الوجه.

وأدت هذه الضربة إلى فقد بواتينج العدسة اللاصقة في عينه اليسرى، مما دفعه لمطالبة مولر بتوخي الحذر، حتى لا يتعرض أي شخص آخر لخطر الإصابة.

ولحسن حظ المدافع الألماني، عثر مدربه هانز فليك على العدسة اللاصقة بعد دقائق معدودة على الحادث، على الرغم من إكمال اللاعب للمران برؤية محدودة لمدة حوالي 20 دقيقة.

من جانبه، علق مولر على الواقعة بتصريحات ساخرة، قائلًا: "أردت اختبار عدساته اللاصقة".