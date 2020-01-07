أوصت الدكتورة يوهانا كانت، الوالدين، بالحرص على تنظيف أسنان أطفالهم بمجرد بزوغها بواسطة فرشاة ذات رأس صغيرة، وشعيرات ناعمة، ولسهولة أكبر يمكن استعمال فرشاة أسنان كهربائية.

وأضافت رئيسة الرابطة الاتحادية لأطباء الأسنان، أنه يمكن للأطفال تنظيف الأسنان بأنفسهم عندما يتمكنون من الكتابة، حيث تكون المهارات الحركية الدقيقة قد تطورت على نحو كاف يتيح لهم تنظيف أسنانهم بشكل صحيح.

وأشارت إلى أنه من الأفضل أن يقوم الوالدان بمساعدة أطفالهم على تنظيف أسنانهم حتى سن السابعة أو الثامنة.

كما نصحت باستعمال معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لحماية الأسنان من التسوس، مع مراعاة وضع كمية تعادل حبة أرز، على أن يتم تنظيف الأسنان لمدة دقيقتين.

ولحماية أسنان الأطفال من التسوس، ينبغي أيضا الإقلال من المشروبات المحتوية على السكر كالعصائر، مع مراعاة أن يبدأ الطفل في شرب السوائل من حافة الكوب وليس من الزجاجة اعتبارا من الشهر الثامن عمره، وذلك لتجنب الإصابة بما يعرف بتسوس الأسنان الناجم عن زجاجة الرضاعة.