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|رقم الخبر: 272985
|تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020
|الوقت: 14:44
|الاقسام: رياضة
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لأول مرة .. سيدة ايرانية في قائمة محكمي المسابقات الدولية بالشطرنج
لأول مرة يتم انتخاب سيدة ايرانية من ضمن قائمة التحكيم الدولية في المسابقات العالمية بالشطرنج.
حيث انتخبت السيدة "شهره بيات" لتحكيم منافسات الشطرنج الدولية للسيدات، وهي من السيدات الموفقات في التحكيم بهذه اللعبة.
وسيكون طريقها في هذا المشوار بستة لقاءات في الصين ومن ثم في روسيا، وستبث هذه اللقاءات عبر الشبكات الاجتماعية الاجنبية.
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