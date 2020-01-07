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رقم الخبر: 272981 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 14:44 الاقسام: رياضة  
سيرينا ويليامز تبلغ بسهولة الدور الثاني لبطولة أوكلاند للتنس

سيرينا ويليامز تبلغ بسهولة الدور الثاني لبطولة أوكلاند للتنس

بدأت سيرينا وليامز، المصنفة الأولى، مسيرتها في منافسات فردي السيدات ببطولة أوكلاند للتنس بفوز سهل (6-3)، و(6-2) على الإيطالية كاميلا جيورجي الصاعدة من التصفيات الثلاثاء.

وخاضت سيرينا، مباراتها الأولى في الفردي منذ الهزيمة أمام بيانكا أندريسكو في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، وقدمت اللاعبة المخضرمة عرضًا قويًا، وسجلت 8 ضربات إرسال ساحقة.

وكسرت سيرينا إرسال اللاعبة الإيطالية ثلاث مرات ولم تتعرض لأي كسر خلال مباراة الدور الأول التي استمرت 68 دقيقة.

ولم يكن بوسع جيورجي، 28 عامًا، مجاراة قوة سيرينا الحاصلة على 23 لقبًا بالبطولات الأربع الكبرى لتحقق اللاعبة الأمريكية فوزها الخامس على التوالي أمام منافستها الإيطالية، ودون التعرض لأي هزيمة.

وقالت سيرينا في مقابلة: "إنه لمن الرائع العودة إلى هنا. إنه من الجيد حقا إظهار أني لا أزال أملك بعض القوة في ذراعي وساقي".

كانت سيرينا، صعدت إلى دور الثمانية في منافسات زوجي السيدات بهذه البطولة مع زميلتها كارولين وزنياكي، يوم الإثنين.

وعانت الكرواتية بيترا مارتيتش المصنفة الثانية قبل أن تفوز بصعوبة (5-7)، و(6-4)، و(6-4) على الأمريكية أوسو أركونادا التي خسرت في التصفيات قبل أن تشارك عقب انسحاب لاعبة فائزة.

وتأهلت الأمريكية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الثالثة للدور الثاني بعد فوزها (6-3)، و(6-4) على الأوكرانية كاترينا كوزلوفا.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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