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|رقم الخبر: 272979
|تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020
|الوقت: 14:33
|الاقسام: رياضة
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في بداية المشوار بتصفيات اولمبياد طوكيو 2020 ..
ايران تهزم تايوان بثلاثية نظيفة بالكرة الطائرة
حقق المنتخب الايراني فوزاً مهماً ومستحقاً على نظيره التايواني بنتيجة 3 – صفر، في بداية مشواره بتصفيات اولمبياد طوكيو 2020.
هذا وكانت نتيجة الاشواط للمباراة التي جرت في مدينة جيانغمين الصينية كالتالي: (25 – 16، 25 – 17،
25 – 14).
هذا ومثل المنتخب الايراني في بداية اللقاء كل من( سعيد معروف – بوريا يلي – ميلاد عبادي بور – بوريا فياضي – سيد محمد موسوي – علي شفيعي ومحمد رضا حضرت بور).
هذا وتغلب المنتخب الاسترالي في المباراة التي سبقت مباراة المنتخب الايراني على المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة
(3 – 2)، وتغلب منتخب قطر على نظيره الهندي بنتيجة 3 – صفر.
وسيقابل المنتخب الايراني اليوم الاربعاء في لقائه الثاني منتخب كازاخستان، فيما يقابل في لقائه الثالث والاخير منتخب الصين.
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