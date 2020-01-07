حقق المنتخب الايراني فوزاً مهماً ومستحقاً على نظيره التايواني بنتيجة 3 – صفر، في بداية مشواره بتصفيات اولمبياد طوكيو 2020.

هذا وكانت نتيجة الاشواط للمباراة التي جرت في مدينة جيانغمين الصينية كالتالي: (25 – 16، 25 – 17،

25 – 14).

هذا ومثل المنتخب الايراني في بداية اللقاء كل من( سعيد معروف – بوريا يلي – ميلاد عبادي بور – بوريا فياضي – سيد محمد موسوي – علي شفيعي ومحمد رضا حضرت بور).

هذا وتغلب المنتخب الاسترالي في المباراة التي سبقت مباراة المنتخب الايراني على المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة

(3 – 2)، وتغلب منتخب قطر على نظيره الهندي بنتيجة 3 – صفر.

وسيقابل المنتخب الايراني اليوم الاربعاء في لقائه الثاني منتخب كازاخستان، فيما يقابل في لقائه الثالث والاخير منتخب الصين.