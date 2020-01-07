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رقم الخبر: 272979 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 14:33 الاقسام: رياضة  
ايران تهزم تايوان بثلاثية نظيفة بالكرة الطائرة
في بداية المشوار بتصفيات اولمبياد طوكيو 2020 ..

ايران تهزم تايوان بثلاثية نظيفة بالكرة الطائرة

حقق المنتخب الايراني فوزاً مهماً ومستحقاً على نظيره التايواني بنتيجة 3 – صفر، في بداية مشواره بتصفيات اولمبياد طوكيو 2020.

هذا وكانت نتيجة الاشواط للمباراة التي جرت في مدينة جيانغمين الصينية كالتالي: (25 – 16، 25 – 17،

25 – 14).

هذا ومثل المنتخب الايراني في بداية اللقاء كل من( سعيد معروف – بوريا يلي – ميلاد عبادي بور – بوريا فياضي – سيد محمد موسوي – علي شفيعي ومحمد رضا حضرت بور).

هذا وتغلب المنتخب الاسترالي في المباراة التي سبقت مباراة المنتخب الايراني على المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة

(3 – 2)، وتغلب منتخب قطر على نظيره الهندي بنتيجة 3 – صفر.

وسيقابل المنتخب الايراني اليوم الاربعاء في لقائه الثاني منتخب كازاخستان، فيما يقابل في لقائه الثالث والاخير منتخب الصين.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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