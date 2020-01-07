تألق الحارس سيمون فارلاموف، ليقود نيويورك أيلاندرز للفوز بصعوبة (1-0) على فريقه السابق كولورادو أفالانش في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، يوم الإثنين.

وخاض فارلاموف، مباراته الأولى أمام الفريق الذي قضى بين صفوفه 8 مواسم، وأنقذ 32 محاولة ليساهم بشكل مؤثر في الانتصار.

وسجل أنديرس لي، هدف المباراة الوحيد بعد مرور 6 دقائق و54 ثانية من الشوط الثالث، ليحقق أيلاندرز فوزه الأول في 3 مباريات، وخسر أفالانش في المقابل لأول مرة بعد الفوز في مباراتين.

وهذه المرة الثانية التي يخرج فيها الحارس فارلاموف بشباك نظيفة هذا الموسم، لكنها المرة 27 في مسيرته.

وأنقذ بافل فرانسوز حارس أفالانش 32 محاولة أيضًا، لكن فريقه لم يتمكن من التسجيل على مدار المباراة.