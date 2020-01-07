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رقم الخبر: 272976 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 14:03 الاقسام: منوعات  
الكشف عن الأخطار الكامنة فيما يتعلق بأرجل الحيوانات الأليفة

الكشف عن الأخطار الكامنة فيما يتعلق بأرجل الحيوانات الأليفة

أوضح خبراء أن جزءا من أمراض الحيوانات قد تكون خطيرة على الإنسان. وأكدت مديرية الصحة في موسكو على ضرورة تنظيف أرجل الحيوانات الأليفة بعد كل نزهة.

ويقول أندري تياجيلنيكوف، الخبير في مديرية صحة موسكو: إن (أطراف الحيوانات الأليفة قد تلامس أي شيء خلال النزهة. وبعض الأمراض التي تعاني منها الحيوانات أو تكون ناقلة لها خطيرة على الإنسان. مثال على ذلك الديدان الطفيلية، الجرب، داء البريميات، عصية السل).

كما ذكّر الخبير بضرورة منع الحيوانات الأليفة من لعق وجه مربيها إن لم يكن على ثقة تامة أنها بتمام الصحة. وعلى ضرورة غسل أرجلها بعد كل نزهة وعدم نسيان الزيارات الدورية إلى العيادة البيطرية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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