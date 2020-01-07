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رقم الخبر: 272974 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 13:55 الاقسام: منوعات  
ترك سيارته في أغرب مكان ممكن.. والشرطة تخرجها بصعوبة

ترك سيارته في أغرب مكان ممكن.. والشرطة تخرجها بصعوبة

عثرت الشرطة المحلية في ولاية فلوريدا الأميركية، على سيارة تم ركنها بالصدفة في (أغرب مكان ممكن)، حسبما ذكرت وكالة (يونايتد برس إنترناشونال) الأميركية.

ونشرت شرطة ويست بالم بيتش على حسابها بموقع (فيسبوك)، صورا طريفة للسيارة (المركونة بالخطأ) وسط مسبح تابع لأحد الفنادق.

وقالت في تعليقها على الصور: (لحسن الحظ، لم يصب أي شخص في الحادث. السائق ومن معه هربا من المكان بعد إسقاطهما السيارة داخل المسبح).

وأوضح موقع الوكالة أن السائق كان ينتظر في مواقف الفندق، قبل أن يدخل بالخطأ إلى المسبح ويغرق داخله بالسيارة، في الحادث الذي وقع الجمعة.

ولا يعرف بعد سبب الحادث، وما إذا كان يعود إلى السرعة أو قلة التركيز والانتباه.

وأظهر مقطع فيديو، نشر في وقت لاحق، كيف تم إخراج السيارة من حوض السباحة، حيث جرى الاعتماد على الرافعة لإنجاز المهمة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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