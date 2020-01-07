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رقم الخبر: 272973 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 13:55 الاقسام: منوعات  
يابانية تحتفظ برقمها القياسي كأكبر معمّر في العالم

يابانية تحتفظ برقمها القياسي كأكبر معمّر في العالم

احتفظت امرأة يابانية برقمها القياسي المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر شخص مُعمر في العالم، بعد أن احتفلت بعيد ميلادها السابع عشر بعد المائة في دار للرعاية في فوكوكا، الواقعة جنوبي اليابان.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة (تي في كيو) التلفزيونية المحلية اليابانية كين تاناكا وهي تحتفل بعيد ميلادها 117، في حفل حضره العاملون في دار الرعاية وأصدقاؤها.

وأثناء الاحتفال بعيد ميلادها، أخذت تاناكا، التي ولدت في 2 يناير 1903، قضمة من كعكة عيد الميلاد الكبيرة، وطالبت وهي تبتسم بالمزيد قائلة (لذيذة.. أريد المزيد)، بحسب ما ذكرت وكالة (رويترز).

وكان القائمون على موسوعة غينيس للأرقام القياسية تأكدوا العام الماضي من أن تاناكا هي أكبر مُعمر على وجه الأرض عندما بلغت من العمر 116 عاما و66 يوما في التاسع من مارس.

وقالت موسوعة غينيس أن تاناكا ولدت غير مكتملة النمو، وتزوجت في العام 1922 من هايديو تاناكا، وأنجبت المرأة وزوجها 4 أطفال وتبنوا طفلا خامسا.

ويعد عمر تاناكا القياسي رمزا على التنامي السريع لعدد السكان المعمرين في اليابان، الذي يصاحبه انخفاض في معدل الإنجاب مما يثير مخاوف بشأن تقلص القوى العاملة وآفاق النمو الاقتصادي في المستقبل.

وتقول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليابانية، إن عدد المواليد في البلاد تراجع بنسبة 5.9 في المئة العام الماضي إلى أقل من 900 ألف مولود لأول مرة منذ بدأت الحكومة تسجيل البيانات في عام 1899.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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