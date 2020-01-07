  • الثلاثاء ١١ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الثلاثاء , يناير 07, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 272971 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 13:47 الاقسام: منوعات  
كعكة الملوك بطول نصف كيلومتر

كعكة الملوك بطول نصف كيلومتر

قام مئات المكسيكيين بتناول كعكة الملوك في مدينة خالابا بمحافظة فيراكروز، حيث تمّ تحضير أطول كعكة بالمناسبة.

وأكد منظم الحدث فيكتور هوغو رودريغيز مالدونادو أن طول الكعكة يصل إلى 500 متر، وقد تمّ جمع الطحين والزبدة والمربى والبيض والفواكه المجففة من التبرعات الخاصة، بحسب (يورونيوز).

ويتناول المكسيكيون في منازلهم كعكة الملوك في الأيام التي تسبق السادس من يناير؛ أي موعد عيد الغطاس.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 25/2211 sec