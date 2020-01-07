يقول جمال، المهاجر اللبناني المقيم في نيجيريا، إن زوجته تعشق السفر والطيران لذلك قام ببناء بيت لها على شكل طائرة كي تظل أطول وقت ممكن بجانبه، دون أن تشعر أنها حبيسة مكان واحد، مع منحها شعوراً دائماً بالسفر.

وأضاف جمال قائلاً إنه يقوم ببناء هذا البيت منذ 20 عاماً، مشيراً إلى أنه قام بتشييده في نيجيريا التي يعتبرها وطنه، ففيها ترعرع وفيها ولد أبناؤه، وفيها يعيش ويعمل.

ويقول جمال إنه لا يزال يدخل تعديلات على البيت الفريد، الذي يبنيه لزوجته، ويشعر أن العمل بهذا البيت لن ينتهي أبداً، فكل إضافة وتعديل يخلق لديه أفكاراً جديدة لإضافات أخرى يمكنها أن تمنح زوجته ذلك الإحساس بالسفر، الذي يمكن أن يجعلها تستقر إلى جواره.

ويؤكد جمال: (هذا ليس مجرد بيت على شكل طائرة. بل هو بيتنا، الذي بنيناه جزءاً جزءاً، وتفصيلاً تفصيلاً على مدار عشرين عاماً من الشغف).

وفي الواقع، كان بناء البيت جزء من نشاط اجتماعي شكل رابطاً بين أفراد عائلة جمال المكونة منه وزوجته وستة أبناء، وضع كل منهم إسهامه في هذا البيت، الذي شكل محور حياتهم وعلاقاتهم العائلية.