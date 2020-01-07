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رقم الخبر: 272968 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 13:47 الاقسام: منوعات  
ولادة توأم في عقدين مختلفين

ولادة توأم في عقدين مختلفين

ولد توأم في إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية بفارق ساعة واحدة فقط عن بعضهما البعض، ولكنهما ولدا في عقدين مختلفين تماماً، وفق ما نقلت شبكة «سي إن. إن» الأمريكية. ولا يملك التوأم أعياد ميلاد مختلفة بالأيام فقط، ولكن كذلك بسنة المولد، والعقد أيضاً، إذ ولد الأول نهاية عام 2019، بينما وُلد الثاني في بداية عام 2020.

سعادة الوالدين بميلاد الطفل المتوقع، تضاعفت وأصبحت فرحة بطفلين، زادها رونقاً تصدر الوليدين عناوين الصحف ووسائل الإعلام.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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