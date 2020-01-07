|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 272968
|تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020
|الوقت: 13:47
|الاقسام: منوعات
|
ولادة توأم في عقدين مختلفين
ولد توأم في إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية بفارق ساعة واحدة فقط عن بعضهما البعض، ولكنهما ولدا في عقدين مختلفين تماماً، وفق ما نقلت شبكة «سي إن. إن» الأمريكية. ولا يملك التوأم أعياد ميلاد مختلفة بالأيام فقط، ولكن كذلك بسنة المولد، والعقد أيضاً، إذ ولد الأول نهاية عام 2019، بينما وُلد الثاني في بداية عام 2020.
سعادة الوالدين بميلاد الطفل المتوقع، تضاعفت وأصبحت فرحة بطفلين، زادها رونقاً تصدر الوليدين عناوين الصحف ووسائل الإعلام.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر