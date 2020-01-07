ولادة توأم في عقدين مختلفين ولد توأم في إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية بفارق ساعة واحدة فقط عن بعضهما البعض، ولكنهما ولدا في عقدين مختلفين تماماً، وفق ما نقلت شبكة «سي إن. إن» الأمريكية. ولا يملك التوأم أعياد ميلاد مختلفة بالأيام فقط، ولكن كذلك بسنة المولد، والعقد أيضاً، إذ ولد الأول نهاية عام 2019، بينما وُلد الثاني في بداية عام 2020.