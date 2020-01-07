أفاد مصدر محلي في محافظة البصرة جنوب العراق، الثلاثاء، بأن أكثر من نصف مليون شخص سيشاركون في تشييع جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس.

وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “الاحصائيات التقريبية والاولية تشير إلى مشاركة أكثر من 600 الف شخص بتشييع جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس في البصرة”.

وأضاف المصدر، أن “جموع المشيعين احتشدوا من منفذ الشلامجة الحدودي الى ساحة الطيران وسط المحافظة”.

ووصل جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، الثلاثاء، إلى منفذ الشلامجة الحدودي قادما من إيران بعد اجراء مراسيم تشييع مهيبة له.