استعاد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، مذاق الانتصارات من جديد بعد 4 هزائم متتالية وتغلب على أوكلاهوما سيتي ثاندر (120-113) مساء الإثنين، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجَّل جوش ريتشاردسون 23 نقطة، وأضاف جويل إمبيد 18 نقطة، وبن سيمونز 17 نقطة، و15 متابعة ليحقق سيفنتي سيكسرز، الانتصار الـ24 له في الموسم، مقابل 14 هزيمة.

على الجانب الآخر، سجل ستيفن أدامز 24 نقطة، و15 متابعة لأوكلاهوما سيتي ثاندر، لكن الفريق مني بالهزيمة بعد 5 انتصارات متتالية، وكانت الخسارة الـ16 له في الموسم، مقابل 20 انتصارًا.

وقطع سان أنطونيو سبيرز سلسلة انتصارات ميلواكي بكس متصدر مجموعة الشرق وتغلب عليه (126-104)

وسجل ديمار ديروزان 25 نقطة، وأضاف باتي ميلز 21 نقطة، ليحقق سبيرز الانتصار الـ15 له في الموسم مقابل 20 هزيمة.

على الجانب الآخر، سجل جيانيس أنتيتوكونمبو 24 نقطة و12 متابعة و8 تمريرات حاسمة، لكن ميلواكي بكس تلقى الهزيمة بعد 5 انتصارات متتالية، كما كانت الهزيمة هي السادسة له في الموسم، مقابل 32 انتصارًا.

وفي مباريات أخرى، تغلب ساكرامنتو كينجز على جولدن ستيت واريورز (111- 98)، ودالاس مافريكس على شيكاغو بولز (118-110)، ويوتا جاز على مضيفه نيو أورليانز بليكانز (128-126)، ودنفر ناجتس على مضيفه أتلانتا هوكس (123-115).

كذلك تغلب واشنطن ويزاردز على بوسطن سلتيكس (99-94)، وأورلاندو ماجيك على بروكلين نتس

(101- 89)، وإنديانا بيسرز على مضيفه تشارلوت هورينتس (115-104).