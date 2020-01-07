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رقم الخبر: 272962 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 13:06 الاقسام: اقتصاد  
الطيران المدني: الاجواء الايرانية آمنة للرحلات التي تعبر منها

الطيران المدني: الاجواء الايرانية آمنة للرحلات التي تعبر منها

قال مساعد الملاحة الجوية والشؤون الدولية في منظمة الطيران المدني الايراني "مرتضى دهقان" ان الاجواء الايرانية هي الاكثر أمنا للرحلات التي تعبر من خلالها.

واضاف دهقان اليوم الثلاثاء انه لم يطرأ اي تغيير بالنسبة للرحلات عبر الاجواء الايرانية وهي تزاول نشاطها كما في السابق.

واكد مساعد الملاحة الجوية والشؤون الدولية في منظمة الطيران المدني الايراني ان الاجواء الايرانية هي الاكثر أمنا للرحلات التي تمر من خلالها.

وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية من الدول التي تعتبر اجوائها الاكثر امنا للرحلات التي تستخدمها للعبور وكما في السابق فان جميع خطوط الطيران العالمية تستخدمها للعبور.

واكد انه لم تذكر اي دولة انها وضعت قيودا على مرور طيرانها عبر الاجواء الايرانية، معلنا انه خلال العام الماضي كان معدل عبور الرحلات عبر الاجواء الايرانية الف رحلة طيران يوميا .


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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