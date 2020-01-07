قال مساعد الملاحة الجوية والشؤون الدولية في منظمة الطيران المدني الايراني "مرتضى دهقان" ان الاجواء الايرانية هي الاكثر أمنا للرحلات التي تعبر من خلالها.

واضاف دهقان اليوم الثلاثاء انه لم يطرأ اي تغيير بالنسبة للرحلات عبر الاجواء الايرانية وهي تزاول نشاطها كما في السابق.

واكد مساعد الملاحة الجوية والشؤون الدولية في منظمة الطيران المدني الايراني ان الاجواء الايرانية هي الاكثر أمنا للرحلات التي تمر من خلالها.

وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية من الدول التي تعتبر اجوائها الاكثر امنا للرحلات التي تستخدمها للعبور وكما في السابق فان جميع خطوط الطيران العالمية تستخدمها للعبور.

واكد انه لم تذكر اي دولة انها وضعت قيودا على مرور طيرانها عبر الاجواء الايرانية، معلنا انه خلال العام الماضي كان معدل عبور الرحلات عبر الاجواء الايرانية الف رحلة طيران يوميا .



