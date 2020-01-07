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رقم الخبر: 272961 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 13:03 الاقسام: سياسة  
وزير الدفاع الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع اللواء باقري

وزير الدفاع الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع اللواء باقري

أجری وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" اتصالا هاتفيا مع رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري وقدم تعازيه للشعب والحکومة والقوات المسلحة الإيرانية باستشهاد الفريق قاسم سليماني.

وقال شويغو أن الفريق قاسم سليماني بطل وطني ولعب دوراً هاماً للغاية في إلحاق الهزيمة بالإرهاب في سوريا والعراق.

وصرح وزير الدفاع الروسي بأن اغتيال الشهيد سليماني سابقة خطيرة‌ وهذه هي المرة‌ الأولی التي يتم اغتيال مسؤول رفيع لبلد دون أي سبب في أرض بلد آخر.

وأضاف: الهجوم الإرهابي علی الفريق سليماني کان خطوة خطيرة للغاية أثارت معارضة شعوب العالم حتی شعوب أوروبا وأمريكا. الواقع أن أمريكا أعطت لنفسها دون أي سبب، حق التدخل في شؤون دول أخری.

وفي هذا السياق، قال اللواء باقري إن الجريمة الأمريكية في اغتيال الفريق الشهيد سليماني نقطة انطلاق في تطورات کبيرة في المنطقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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