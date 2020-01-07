بن علوي وکرزاي يلتقيان ظريف في طهران اجتمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء مع الرئيس الافغاني السابق حامد كرزاي ووزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي الذين يزوران العاصمة‌ طهران للمشارکة في منتدی حوار طهران.