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|رقم الخبر: 272960
|تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020
|الوقت: 12:59
|الاقسام: سياسة
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بن علوي وکرزاي يلتقيان ظريف في طهران
اجتمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء مع الرئيس الافغاني السابق حامد كرزاي ووزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي الذين يزوران العاصمة طهران للمشارکة في منتدی حوار طهران.
وعقد يوسف بن علوي وحامد کرزاي الذان يشارکان في منتدی حوار طهران کضيفين خاصين، لقاءات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. واستعرض المسؤولون القضايا التي تهم البلدان.
هذا وبدأ "منتدی حوار طهران؛ المؤتمر الـ23 الدولي للخليج الفارسي" في مرکز الدراسات السياسية والدولية للخارجية بمشارکة محمد جواد ظريف.
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