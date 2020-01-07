يعتبر حي الخليفة من مناطق جنوب القاهرة، وهو من أغنى أحياء القاهرة بالآثار التاريخية والدينية، حيث يضم مجموعة كبيرة من الشوارع التي تضم الكثير من المباني الأثرية المهمة، لكثير من الخلفاء والتابعين، ففيه أشهر شارع في الحي وهو شارع الأشرف خليل بن قلاوون، الذي يحكي جزءا من تاريخ مصر منذ العصر الفاطمي وحتى يومنا هذا.

شارع الأشرف خليل يطلق عليه البقيع الصغير لآل البيت عليهم السلام، نظرًا لاحتوائه على عدد كبير من الأضرحة لآل البيت عليهم السلام وبعض الأولياء الصالحين، فنجد في بداية الشارع مسجد السيدة نفيسة عليها السلام ‏ويضم بين جنباته مشهد السيدة رقية ابنة الإمام على بن أبى طالب عليهما السلام، ومشهد السيدة عاتكة والجعفري، والسيدة سكينة ابنة الإمام الحسين عليهما السلام.

وتضم المنطقة أيصا مقابر خلفاء بني العباس، فنجد مقابر عديدة، حيث كان يسكنه كل الخلفاء العباسيين الذين جاءوا إلى مصر بعد سقوط بغداد على أيدي التتار وجاء بهم الظاهر بيبرس بهدف أحياء الخلافة العباسية‏، فيوجد به 17 خليفة دفنوا خلف مسجد السيدة نفيسة.

كما يوجد بالمنطقة معالم دينية مثل مسجد السلطان حسن الذي بدأ السلطان الناصر حسن فى بنائه سنة 757 هـ / 1356م وهو يعد تحفة معمارية من عصر المماليك، وقلعة صلاح الدين التي أقيمت بين عامي 1176 ،1182 م ويضم مجمع القلعة عدة آثار مهمة منها المسجد المرمري الذي بناه محمد علي والي مصر وقصر الجوهرة والمتحف الحربى.