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رقم الخبر: 272957 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2020 الوقت: 12:50 الاقسام: ثقافة وفن  
تعلیم اللغة الفارسية لطلاب العلوم الدینیة في النجف الاشرف

تعلیم اللغة الفارسية لطلاب العلوم الدینیة في النجف الاشرف

تم عقد أول دورة لتعلیم اللغة الفارسية في محافظة النجف الأشرف في العراق خاصة بطلاب الحوزات العلمیة في مؤسسة الغري للعلوم الإسلامية.

وحسب تقریر العلاقات العامة في رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية فقد أطلقت مؤسسة الغري في النجف الاشرف أول دورة لتعلیم اللغة الفارسية خاصة بطلاب الحوزات العلمیة الدینیة في النجف بمشارکة واسعة من هؤلاء الطلاب واصدقاء ومحبي اللغة الفارسیة.

ان مؤسسة الغري للعلوم الإسلامية في النجف الأشرف كانت إحدى أهم المراكز الثقافية الإسلامية الرئيسية حتى الآن وقد أقامت احتفالات في مناسبات مختلفة ، بما في ذلك ذكرى ميلاد الإمام الخميني (رض)، وذکری يوم القدس العالمي وغيرها من الفعاليات الثقافية.وکذلك عقد مؤتمرات عن الوحدة بین الحوزة والمراکز العلمیة والاکادیمیة في العراق بمشارکة مفکرین إسلامیین.

 
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مصدر الخبر: المستشارية الثقافية الايرانية في لبنان
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