وتقرر في جلسة عقدت يوم الاثنين في متحف الدفاع المقدس بالعاصمة طهران حضرها علي أصغر جعفري مدير منظمة سينما وفن الدفاع المقدس وحبيب مازندراني أمين مهرجان رسام ومحمد طيب أمين القسم الدولي بالمهرجان وسائر أعضاء اللجنة التنفيدية بالمهرجان منح هذه الجائزة لأفضل فيلم بهذه الدورة من المهرجان. كما تقرر استقبال أعمال مخرجي الأفلام القصيرة في قسمي الأفلام والسيناريوهات والتي تتطرق إلى بطولات القائد الشهيد.

هذا وتقام الدورة الثانية من المهرجان الدولي لأفلام الدفاع والمقاومة القصيرة "رسام" في 21 حتى 27 مايو 2020 في مدينتي آبادان وخرمشهر في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وكانت العلاقات العامة للدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان فجر السينمائي الدولي أعلنت ان تمثال القائد الشهيد قاسم سليماني يتم إهداءه إلى أفلام أفضل الجهاد والمقاومة التي تشارك في فعاليات المهرجان.